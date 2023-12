C’è Pavoletti su Videolina e Radiolina 

L’attaccante rossoblù Leonardo Pavoletti è l'ospite di questa sera a “Il Cagliari in diretta”. Appuntamento alle 18.30 in tv su Videolina, sugli Fm e la pagina Facebook di Radiolina e su radiolina.it e unionesarda.it.

Verso Verona

Intanto il giro di boa si avvicina e i punti diventano sempre più pesanti. Come quelli in palio sabato sera al Bentegodi (ore 18) nella sfida tra Verona e Cagliari. Anche per questo sale l'intensità degli allenamenti al Crai Sport Center, con Ranieri che studia la rosa a disposizione per poi scegliere modulo e formazione.

Nessun dazio pagato al Giudice sportivo, in infermeria restano solo Capradossi e Shomurodov, che dopo l'intervento chirurgico al piede dà appuntamento a febbraio 2024. Per il resto tutti presenti. Il tecnico valuta tutto. Soliti dubbi sulla difesa, a tre, col rilancio di uno tra Hatzidiakos e Obert, o a quattro, con la conferma della coppia Goldaniga-Dossena e di Nandez a destra. Dopo la panchina di Napoli, Ranieri potrebbe decidere di rilanciare Viola, magari a supporto di Lapadula e Pavoletti, ma anche Mancosu (nelle ultime cinque partite utilizzato solo nel finale col Sassuolo) spinge per trovare spazio. Oggi nuovo allenamento al mattino e, a seguire, la conferenza dell'antivigilia di Ranieri, questa volta con gli auguri di Natale. ( al.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA