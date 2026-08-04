C’è Palestra a Hong Kong sulla strada della Juventus 

Più forti, almeno sulla carta, dopo gli acquisti di Alajbegovic e Kolo Muani. C’è curiosità attorno ai nuovi acquisti della Juventus, che oggi alle 13.30 italiane scende in campo a Hong Kong contro il Chelsea dell’ex rossoblù Marco Palestra. Luciano Spalletti li sta inserendo gradualmente in squadra, consapevole di poter contare su due innesti di qualità. «Avere giocatori che vengono con entusiasmo è sempre un vantaggio, hanno contribuito a rendere la squadra più forte», la presentazione dell’allenatore per i due nuovi uomini offensivi. «Ora dobbiamo trovare gli equilibri, ma sono soddisfatto del lavoro della società».

Il tecnico di Certaldo prepara la nuova stagione ripartendo anche da quanto costruito durante i suoi primi 9 mesi alla Continassa: «Lo scorso anno è stato fatto un buonissimo percorso, la squadra ha giocato un calcio bellissimo e produttivo da un punto di vista dei risultati. Il mio progetto è poter continuare sulla linea di quel periodo e di quelle partite, mettendoci ancora qualcosa sopra». Nelle prime amichevoli estive si è vista una Juve in crescendo: spenta nello 0-0 di Basilea, più pimpante nella vittoria per 1-0 a Liegi contro lo Standard, decisamente brillante nel 2-0 rifilato al Nizza nel quartier generale a due passi dall’Allianz Stadium.

Lontano dall’Italia anche le due milanesi, Inter e Milan, attese dal primo derby stagionale in amichevole a Perth, in Australia, alle 13 italiane: nel ricordo di Franco Baresi, tra coreografia e minuto di silenzio.

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