C’è Palau a guidare un quintetto sardo 

Le cinque squadre isolane sono pronte per la B1 e B2 femminile di volley. Accomunate da obiettivi simili: fare bene ed evitare patemi di epoche recenti. Capo d’Orso Palau, dopo la retrocessione della San Paolo Cagliari (che non si è iscritta alla B2) è la sola rappresentante della pallavolo sarda nella B1. Quattro squadre in B2, nel girone H con le laziali e puntate in Toscana (Grosseto) e Molise (Isernia). C’è l’Alfieri Cagliari, si rivedono Garibaldi La Maddalena e La Smeralda Ossi, che dopo la retrocessione riprendono la categoria acquisendo i diritti sportivi di altre società. Dopo 46 anni torna in un campionato nazionale l’Audax Idrosistemi Quartucciu. Tutti in campo dal 7 ottobre, primo derby, Alfieri-Garibaldi, alla terza. Ultimo turno il 12 maggio, poi playoff e playout. Estate intensa a Palau, dove il Capo d’Orso prepara la settima stagione in B1 nel girone lombardo piemontese. Il colpo grosso è il tesseramento di Charlotte Schirò, proveniente dall’Hermaea, esperienze in Francia e Spagna. Il coach Antonio Guidarini potrà contare su Ilaria Granieri, la scorsa stagione in A2 con il Martignacco, e sull’esperienza di Sara Angelini. Confermate Michela Malinov, Giulia Leone e capitan Caterina Sintoni.

Le quattro di B2

Novità e buoni propositi dalle 4 di B2. L’Alfieri di coach Andrea Loi si affida ad atlete con esperienze in B1, come Lucia Morgia e Gaia Gulino. Dall’Imoko arriva Matilde Boso, dal Garibaldi Angela Cenghialta. Lascia dopo 20 anni la capitana Elena Gargiulo.

Interessante il roster del Garibaldi a disposizione della coach Ilaria Podda, con l’arrivo di Letizia Ciani (ex Ossi e Olbia), Ilenia Cecchi, ultima stagione in A2, e protagonista della promozione di Palau nel 2017. Altri volti nuovi, Eleonora Minarelli, nata a Tempio, e Sara Di Fabio (dalla B1), Clarissa Ciurli (ex Palau e San Paolo) e Marcella Gallus. La Smeralda Ossi, affidata ad Alberto Baldereschi, solleva l’asticella. Da La Maddalena ecco Francesca Di Antonio, da Verona le sorelle Sofia ed Alessia Pegores, e Diletta Tomassini, ultimo campionato in B1 ad Acqui Terme. Confermati i prestiti di Eleonora Tavera ed Elisa Galatan. Lavora sotto traccia l’Audax Quartucciu. Coach Stefano Cadoni e la presidente Luisa Serra riveleranno i nuovi nomi entro il 24 agosto, quando inizierà la preparazione.

Si parte così

Serie B1. 1ª Giornata (7 ottobre) Capo d’Orso Palau-Trecate; 2ª Giornata (14-10) Parella Torino-Capo d’Orso Palau.

Serie B2. 1ª giornata (7-10 ): Isernia-La Smeralda Ossi, Garibaldi La Maddalena-Roma 7, Alfieri Cagliari-Friends Roma, Ostia-Audax Quartucciu. 2ª Giornata (14-10): Roma 7-Alfieri, La Smeralda-Terracina ’92, Frosino- ne-Garibaldi, Audax-Onda Roma.

