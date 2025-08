C’è Nino Frassica alla Forte Arena 

Questa sera alle 21 la Forte Arena di Santa Margherita di Pula accende i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi dell’estate : sul palco del teatro sotto le stelle arriva Nino Frassica & Los Plaggers Band con lo show “Tour 2000/3000”. Un format esplosivo a metà strada tra concerto e cabaret, dove la comicità surreale dell’attore siciliano incontra le hit della musica italiana e internazionale, smontate e rimontate in chiave parodica. Da “Cacao Meravigliao” alle sigle cult della tv, Frassica rilegge il nostro immaginario sonoro con la leggerezza di chi gioca sul confine tra il nonsense e la nostalgia.

Lo show

“Tour 2000/3000” non è un semplice spettacolo comico, ma un vero e proprio viaggio nella musica – e nei ricordi – degli italiani. Un concertoØcabaret in cui oltre cento brani iconici, da “Mamma mia dammi cento lire” alle canzoni più iconiche, vengono rielaborati in sketch surreali, irresistibili nella loro assurdità. Ma non si tratta di una parodia fine a sé stessa. «Sono un grande appassionato di musica», ci racconta Nino Frassica, 74 anni, «quindi ho deciso di unire alla mia impronta comico-surreale una serie di mix di canzoni famose che si legano fra di loro in maniera inaspettata. Non è semplice spiegarlo a voce, ma di fatto lo spettacolo può essere riassunto come un’operazione di memoria musicale».

Ironia senza tempo

In un mondo dello spettacolo che cambia alla velocità della luce, Nino Frassica è riuscito a restare fedele a sé stesso pur continuando a rinnovarsi. Un equilibrio raro, frutto di uno stile inconfondibile e di una comicità che non insegue le mode, ma le supera. «Il segreto? Far ridere tra le righe e non prendersi mai sul serio. Sembra banale ma è questo il modo per restarmi fedele. Poi posso anche affermare che la mia fortuna è che non faccio satira né di costume né di politica. Mi diverto sempre, e questo è fondamentale».

I personaggi

Dalla comicità surreale di “Indietro tutta” alla popolarità nazionale del maresciallo Cecchini in “Don Matteo”, Nino Frassica ha attraversato decenni di televisione, cinema e teatro con disinvoltura. Quali sono stati, nella sua carriera, i momenti più determinanti? «Eh, non è facile rispondere: solitamente la risposta dipende da chi mi intervista: se l’intervista verte sulla TV, nomino un programma televisivo; se si parla di cinema, allora tiro fuori un film». Poi aggiunge, con più serietà: «Ogni personaggio ha la sua storia, che si inserisce nel programma in cui ho partecipato. Sono sicuramente legato ai miei inizi – il frate, il bravo presentatore – ma mi piace il fatto che, pur essendo personaggi e format diversi fra loro, rimangano impressi e piacciano a pubblici differenti».

Il pubblico

Nei suoi spettacoli, Frassica non è mai da solo. A condividere il palco con lui ci sono i sei musicisti siciliani dei Los Plaggers Band. Ma il settimo elemento, il più importante, è il pubblico. Non semplice spettatore, ma voce corale e anima partecipante di uno show che si alimenta di complicità e risate condivise. «Lo spettacolo da solo non potevo farlo e così ho creato la band dei Los Plaggers, sei formidabili musicisti. Io sono la guast atar del gruppo, come dico sempre. Ma l’altro protagonista, ancora più importante, è proprio il pubblico».

Ritmo, risate e Sardegna

Lo spettacolo approda alla Forte Arena, tra le stelle di una Sardegna che d’estate si fa palcoscenico naturale per la grande musica e il teatro. «Intanto voglio dire a tutti che vi aspetto numerosi stasera per uno show incredibile, seguendo la mia regola delle tre R: ritmo, risate e divertimento!» Il legame con l’Isola è già collaudato: «Sono stato in passato alla Forte Arena ed è incredibilmente bella. Non posso che congratularmi con la direzione per il coraggio e la scelta di investire sullo spettacolo, che è cultura, abbinandolo alla bellezza dei luoghi».

