C’è Naomi Berrill in prima nazionale 

Continuano gli appuntamenti internazionali al Bflat di Cagliari, in via del Pozzetto, con la prima italiana della cantante e musicista irlandese Naomi Berrill che presenterà il suo ultimo lavoro discografico. ll nuovo album "Inish" scrive un ennesimo capitolo del percorso artistico di Naomi Berrill, grazie all’inizio della collaborazione con il chitarrista, vocalist e producer Lorenzo Pellegrini e con il batterista, percussionista e violoncellista Andrea Beninati. Il folk irlandese, la musica classica e l'improvvisazione, gli elementi tra cui si muovono con grande fluidità le composizioni di Naomi trovano dunque un nuovo vestito, altrettanto versatile e con sviluppi anche inattesi.“Inish” narra come, accanto alla bellezza delle isole incontaminate di Inishsharke Inishbofin, al coraggio dei loro abitanti, alla luce che le inonda, si giustapponga la durezza della vita in quei luoghi ed elementi come la solitudine, il pericolo, la perdita e il dolore.