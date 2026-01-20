C’è Mourinho tra la Juve e la qualificazione 

TORINO. La Juventus è inciampata a Cagliari nella corsa al quarto posto, adesso però deve cercare di stare dentro alla Champions di oggi. «Contro il Benfica (Ore 21, diretta su Amazon Prima, ndr ) è uno scontro diretto, è una sfida importante per noi e per loro», la presentazione di Spalletti della gara in programma in uno Stadium da tutto esaurito. I bianconeri hanno 9 punti, a 180 minuti dalla fine i tre scenari possibili sono chiari: una vittoria garantirebbe almeno i playoff e permetterebbe di sognare ancora; un pareggio non sarebbe da buttare via anche se avrebbe il sapore dell'occasione mancata; una sconfitta costringerebbe la squadra a vivere 90 minuti da brividi a Monaco nell'ultima giornata di mercoledì 28.

Spalletti rispetta molto il Benfica («Come tutte le squadre portoghesi ti crea una ragnatela che rischia di intrappolarti») e soprattutto l'allenatore che si troverà di fronte: «Nelle gare dove c'è Mourinho si alza il volume del calcio e sono orgoglioso di essere sulla panchina avversaria». Tra il toscano e lo Special One, in passato, ci sono stati anche simpatici siparietti: «Nel primo periodo ci siamo detti qualcosa, lui più di me perché sotto questo aspetto vince sempre, ma poi ci siamo sentiti al telefono tante volte e sarà bello ritrovato dopo un po' di tempo», precisa il bianconero, «anche perché ci siamo stimati e apprezzati».

Per il tecnico ci sono altre questioni: il rinnovo, il mercato: «Sono domande per i dirigenti e non per me, io faccio un altro mestiere e ripeto sempre lo stesso concetto: sono fiducioso di poter lottare per gli obiettivi con i giocatori che ho, il mio pensiero rimane questo fin dall'inizio». Tutta la rosa è a disposizione. Il tecnico tiene aperti i ballottaggi Miretti-Conceiçao e David- Openda. A centrocampo, per un posto al fianco di capitan Locatelli, scalpita Thuram.

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1) : 16 Di Gregorio, 15 Kalulu, 3 Bremer, 6 Kelly, 27 Cambiaso, 5 Locatelli, 19 Thuram, 21 Miretti, 22 McKennie, 10 Yildiz, 30 David. All Spalletti.

Benfica (4-2-3-1) : 1 Trubin; 17 Dedic, 44 Araujo, 30 Otamendi, 26 Dahl; 18 Barreiro, 8 Aursnes; 25 Prestianni, 10 Sudakov, 21 Schjel- derup; 14 Pavlidis. All. Mourinho.

Arbitro : Gozubuyuk (Turchia).

RIPRODUZIONE RISERVATA