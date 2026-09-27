C’è Moses Concas al Teatro Doglio di Cagliari 

Nasce per il Teatro Doglio di Cagliari la prima monografica di Moses Concas: il 7 dicembre alle 21, in anteprima nazionale, l’artista di Iglesias porta sul palco un progetto inedito che attraversa musica, racconto e performance, trasformando il palcoscenico in una nuova tappa del suo viaggio.

Da alcuni giorni sono aperte le prevendite per il debutto della nuova avventura artistica del celebre virtuoso dell’armonica a bocca ed i suoi fan sono accorsi già numerosi per assicurarsi un posto in prima fila.

L’idea nasce da un invito di Teatro Doglio: dare casa a uno degli artisti sardi contemporanei più interessanti e chiedergli di confrontarsi con il teatro, con i suoi spazi e con il suo linguaggio. Da qui prende forma “Moses a Teatro”, format pensato per Teatro Doglio come prima tappa di un percorso che inaugura una nuova stagione della sua ricerca artistica. Non un concerto trasferito su un palcoscenico, né un racconto autobiografico in senso tradizionale. Piuttosto, la possibilità per un artista poliedrico e difficilmente riconducibile a un unico linguaggio di mettere insieme, per la prima volta nello stesso spazio, esperienze e codici costruiti nel corso di un lungo viaggio. Un viaggio cominciato letteralmente dalla strada: poco più che ventenne Moses lascia la Sardegna, attraversa l’Europa e arriva a Londra, dove inizia a esibirsi come busker. Armonica, beatbox e sperimentazione diventano un linguaggio personale, costruito davanti alle persone prima ancora che davanti a un pubblico. Da quelle strade arriveranno i busker festival europei, i primi riconoscimenti internazionali, la vittoria a “Italia’s Got Talent” nel 2016 e poi i palchi in Europa, Asia, America e Medio Oriente. Il successo. Il 7 dicembre Moses torna a casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA