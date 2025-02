C’è Milan-Roma: Ranieri punta alla semifinale 

Alle 21 a San Siro si gioca Milan-Roma, secondo quarto di finale della competizione (Inter-Lazio e Juventus-Empoli sono in programma il 25 e il 26 febbraio). La sfida è unica, si qualifica per le semifinali chi vince stasera. E il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha ben chiaro l’obiettivo: «Passare il turno». I rossoneri a loro volta sono reduci dalla rivoluzione del mercato: è stata costruita una nuova squadra per dare a Conceiçao la qualità necessaria. E la semifinale di Coppa «è un obiettivo», ha detto Zlatan Ibrahimovic.

I giallorossi

Sir Claudio pensa solo al campo e mette da parte le voci sull’allenatore della prossima stagione. Il pensiero immediato è il Milan, che «non perde in casa da 12 partite», ha detto il tecnico, «andiamo a trovare una squadra piena di talenti e campioni. Noi abbiamo la voglia di far bene. Siamo pronti e mi fido della rosa». La squadra cresce e «pian piano sta rendendo orgogliosi i tifosi». Riguardo al futuro, «non sto cercando il nuovo tecnico», sottolinea Ranieri, «sono super concentrato su cosa fare adesso. Poi cercheremo chi farà al caso nostro. Ma per annunciarlo si attenderà la fine della stagione». Si è fatto il nome di Ancelotti: «Non mi riguarda». Sul mercato invernale «abbiamo fatto quello che potevamo». Convocati i tre nuovi acquisti: Nelsson, Gourna-Douath e Salah-Eddine. Andranno in panchina, mentre Rensch giocherà dall’inizio come terzino nella difesa a quattro. Ci saranno Dybala e Pellegrini dietro Dovbyk, in difesa di Hummels e a centrocampo Paredes.

I rossoneri

Il Milan ha ceduto cinque giocatori e ne ha presi altrettanti. «Siamo soddisfatti: questa sarà la squadra che cambierà la situazione». Sono andati via Morata, Bennacer, Calabria, Okafor, Romero; sono arrivati Gimenez, il giocatore d’area che mancava, Walker, Bondo, Joao Felix, Sottil. Sulla carta la squadra sembra essersi rinforzata ma ora ci sarà la prova campo. «Non siamo soddisfatti», ha aggiunto Ibra, «però siamo gli unici ad aver vinto un trofeo. Vogliamo fare di più». Gimenez contro la Roma potrebbe partire dalla panchina. Oggi i rossoneri vogliono vincere, la semifinale di Coppa Italia è un obiettivo. Joao Felix, Gimenez e Sottil si sono allenati coi nuovi compagni, lavoro differenziato per Bondo, Florenzi e Loftus Cheek. Probabilmente davanti partiranno Pulisic, Reijnders, Leao e Abraham.

