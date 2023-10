C’è Mattarella, via Roma chiude 

Sabato il centro della città sarà blindato. Percorrere in auto via Roma lato mare sarà vietato dalle 9 alle 13 per motivi di sicurezza. Nella calata Mariano Delogu del porto è in programma la cerimonia del Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, in ricordo della fine della Prima guerra mondiale. Alla celebrazione parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Proprio per la presenza del Capo dello Stato sono state previste misure di sicurezza eccezionali.

I tavoli in prefettura si avvicendano frenetici, mentre il battaglione che sfilerà il 4 novembre marcia compatto per le prove che si sono tenute anche ieri e che andranno avanti, con l’unico stop di oggi, anche domani e venerdì.

Niente auto

Gli ultimi dettagli sulla circolazione devono ancora essere definiti, di certo per il momento c’è solo che via Roma lato mare chiuderà per quattro ore. «Sino a domani, quando firmerò l’ordinanza, le disposizioni potrebbero cambiare», afferma Daniele Olla, dirigente comunale della Viabilità. «A parte il divieto di transito alle spalle del palco presidenziale, non sono previsti divieti di sosta o altre restrizioni. Ci saranno, secondo le esigenze dettate dalla scorta del Capo dello Stato, chiusure “dinamiche” che potranno essere decise anche all’ultimo istante, senza sbarramenti fisici». Non c’è conferma, invece, sull’istituzione di una “zona rossa” nei portici di via Roma. Una soluzione che potrebbe essere stata scartata per le proteste dei commercianti.

Massima allerta

Per l’incolumità del Capo dello Stato non è stato reso noto neanche il tragitto. L’auto potrebbe percorrere viale Elmas, arrivare sulla 195 ed entrare in città da via Riva di Ponente. Ma non è escluso il transito in viale Monastir, attraverso la 554. Top secret le azioni a protezione del Capo dello Stato, è certa la presenza dei cecchini sui tetti dei palazzi di via Roma e nei punti strategici. Il programma prevede l’arrivo dell’aereo presidenziale all’aeroporto di Elmas. Da lì il trasferimento in auto verso il porto dove alle 11,30 avrà inizio la cerimonia con lo schieramento di un battaglione di 300 uomini e donne di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, il sorvolo della pattuglia delle Frecce Tricolori e l’esibizione della banda musicale della Brigata Sassari che suonerà l’inno dei “Dimonios”.

I percorsi obbligati

Chi arriva da viale Colombo, arrivato all’altezza del palazzo dell’Enel sarà costretto a girare in viale Diaz e proseguire poi per viale Cimitero o il Poetto. Chi invece proviene da fuori città, dalla statale 195, dovrà obbligatoriamente svoltare in via Sassari e dopo la stazione ferroviaria svoltare a sinistra in via Roma o proseguire dritto verso piazza Del Carmine. Percorso obbligato anche per chi, dalle 9 alle 13, scenderà dal largo Carlo Felice e all’incrocio con il Municipio dovrà per forza svoltare a destra.

I consigli

Per i cagliaritani che vorranno assistere alla manifestazione non ci saranno problemi. I bus del Ctm saranno in funzione regolarmente. Non solo, potranno percorre, come taxi e altri mezzi pubblici, la corsia interna di via Roma lato mare a loro riservata. Per chi, invece, arriva da fuori città, dalla 195, è consigliabile lasciare l’auto nella zona di San Paolo per poi arrivare in via Roma a piedi (in poche decine di minuti) o con la linea GSS del Ctm. Per chi proviene dal Poetto o dal centro città sono a disposizione i parcheggi di Sant’Elia, della Fiera e di Bonaria e poi proseguire per il porto con i mezzi del Ctm a piedi.

