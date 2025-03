C’è Matelica, all’Esperia serve una svolta 

La Confelici Cagliari vuole riscattarsi dopo la batosta di Ozzano e domani, a Monte Mixi, sfida l’Halley Informatica Matelica, vice capolista della Poule Gold di Serie B Interregionale (palla a due alle 17). I marchigiani hanno vinto tre delle prime quattro gare, perdendo solo mercoledì con la Stella Ebk Roma (69-62). Percorso opposto per l’Esperia, vittoriosa solo alla seconda giornata contro Bramante Pesaro e ora in cerca di un deciso cambio di rotta per restare in corsa playoff. Per farlo servirà un atteggiamento più solido, soprattutto nella metà campo difensiva, dove le attenzioni saranno rivolte a Omar Dieng, ala da oltre 17 punti di media, tra i migliori realizzatori del torneo. L’ultima sfida del girone d’andata rappresenta un crocevia fondamentale per il cammino dei cagliaritani.

Serie C

In C Unica, il 7° turno di ritorno al via oggi con tre sfide: alle 17 la Coral cerca punti contro il Cus Sassari, alle 18 Sirius Nuoro-Torres mette in palio punti pesanti per i playoff, mentre alle 19 la Ferrini ospita il Sant’Orsola per confermare il buon momento. Domenica si chiude con Sennori-Calasetta (17) e Antonianum-Dinamo B (18.30).



