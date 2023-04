C’è Massimiliano Caiazzo a Carbonia 

Dalla serie fenomeno “Mare Fuori” al Carbonia Film Festival. Nell’attesa dell’imminente edizione della rassegna cinematografica che prenderà il via il prossimo 4 maggio, si arricchisce di una novità dell’ultima ora il cartellone della manifestazione che quest’anno sarà incentrata sui giovani e il loro rapporto con il territorio e le periferie: la serata di chiusura del Festival avrà tra i suoi protagonisti Massimiliano Caiazzo, uno dei volti più noti delle fiction italiane. L’attore partenopeo, 27 anni, è assurto a icona dei giovani grazie al ruolo di Carmine Di Salvo, rampollo di una famiglia radicata nella camorra da cui invece il protagonista riesce ad affrancarsi, nella serie “Mare Fuori”. Caiazzo ha recentemente debuttato al cinema.

E a Carbonia, domenica 7 di maggio, presenterà proprio il suo esordio sul grande schermo nella pellicola “Piano Piano”, di Nicola Prosatore. Il film, opera prima del regista presentata all’ultimo Festival di Locarno e in sala da marzo per I Wonder Pictures, è un recente ritorno al passato ambientato nella Napoli del 1987, anno in cui la squadra condotta da Diego Armando Maradona vinse il suo primo scudetto (e, felice ironia del destino, si accinge fra pochi giorni a vincere il terzo).

A incontrare il pubblico al Teatro Centrale di piazza Roma saranno il regista Nicola Prosatore con i protagonisti Massimiliano Caiazzo e la giovane attrice Dominique Donnarumma la cui presenza al Festival sulcitano era già stata confermata.

