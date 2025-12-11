C’è Marta Maggetti a “L’Informatore 360” 

La prima puntata monografica della stagione a “L’Informatore Sportivo 360” è dedicata a una medaglia d’oro olimpica. Il settimanale in onda ogni venerdì in diretta su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19, ospita la campionessa di Parigi 2024 nella tavola a vela iQFoil, Marta Maggetti. Al microfono del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, la velista cagliaritana della Guardia di Finanza, racconterà le proprie emozioni olimpiche, anche come tedofora (domani) per i Giochi di Milano Cortina 2026.