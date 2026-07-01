C’è Mariangela Pira a “Unione Cult” 

“24 parole per capire l'economia” (Chiarelettere editore) è il nuovo saggio della giornalista di Sky Tg 24 Mariangela Pira. È una guida pratica che spiega la finanza, l'economia globale e la geopolitica senza parole difficili. Il testo usa metafore ed esempi reali per aiutare tutti a proteggere i propri risparmi e il proprio futuro. E oggi proprio la giornalista, nata nel ‘76 a San Gavino Monreale, è la protagonista di “Unione Cult”. Alle 14.30 su Radiolina, in compagnia di Francesca Figus.