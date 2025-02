C’è Marco Moresco domani e dopo al Ridotto di Cagliari 

Domani e dopodomani alle 19 Teatro Carmen Melis viene inaugurata la nuova rassegna musicale “Primavera in musica 2025”, ideata e realizzata dal Teatro Lirico di Cagliari, con l’esibizione dell’Orchestra guidata da Marco Moresco, direttore, pianista e compositore abruzzese al suo debutto a Cagliari.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di Le nozze di Figaro: Ouverture di Wolfgang Amadeus Mozart; Ottava Sinfonia in Fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven; Le danze di Galánta di Zoltan Kodály.

La nuova rassegna musicale “Primavera in musica 2025”, propone, da venerdì 28 febbraio e fino al 24 maggio, 8 serate straordinarie, sempre alle ore 19, di celebre musica classica, con particolare attenzione ai capolavori di Mozart e Beethoven, fino al ‘900 di Kodály, Poulenc e Chilcott e alle atmosfere popolari e religiose dei tradizionali spiritual afro-americani.

La rassegna è rivolta al pubblico di abbonati, ma anche a quello delle famiglie e dei giovani da sempre molto presente. Prezzi biglietti: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto abbonati, disabili e under 35). Per informazioni: Biglietteria del Teatro Lirico, via Sant’Alenixedda, 09128 Cagliari, telefono 0704082230 - 0704082249.

