C’è Marco Ligabue a Fluminimaggiore 

Marco Ligabue sarà domani, alle 22, in concerto a Fluminimaggiore in piazza Salvo D'Acquisto.

Dal 21 marzo 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio “Le canzoni inglesi”, un brano che vuole essere un omaggio nostalgico al Brit Pop, evocando un’epoca di giovinezza e libertà attraverso immagini e sonorità che trasportano l’ascoltatore nella Londra di un tempo, che sarà al centro del live. Marco Ligabue descrive il pezzo come una «cartolina da Londra», in cui si mescolano la spensieratezza della giovinezza, la ribellione e la dolce malinconia della musica inglese, con riferimenti a Elton John e all’energia del Brit Pop. Il sound è diretto e istintivo, con basso, batteria e chitarra che si intrecciano per creare un’atmosfera vibrante. Alla batteria suona Lenny Ligabue, alla chitarra Johnny Gasparini e al basso Jack Barchetta, con la produzione affidata a Francesco Landi.