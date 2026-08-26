C’è Maldini a Radiolina 

Ospite speciale oggi per la prima puntata della nuova stagione per “Il Cagliari in diretta”: negli studi di Radiolina in Piazza L’Unione Sarda il nuovo fantasista rossoblù Daniel Maldini. La trasmissione - condotta da Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu - andrà in onda dalle 18.30 alle 19 in FM su Radiolina, in tv su Videolina e in streaming sui canali web e Facebook di Radiolina e Unionesarda.it.