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Il Cagliari in diretta.
27 agosto 2026 alle 00:35

C’è Maldini a Radiolina 

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Ospite speciale oggi per la prima puntata della nuova stagione per “Il Cagliari in diretta”: negli studi di Radiolina in Piazza L’Unione Sarda il nuovo fantasista rossoblù Daniel Maldini. La trasmissione - condotta da Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu - andrà in onda dalle 18.30 alle 19 in FM su Radiolina, in tv su Videolina e in streaming sui canali web e Facebook di Radiolina e Unionesarda.it.

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