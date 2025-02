C’è Luca Faraone sul… “Sanremo Sofà” 

Sarà il mastro Luca Faraone l’ospite di questa seconda puntata di “Sanremo Sofà”, l’osservatorio esclusivo che punta i riflettori sul Festival ogni giorno dalle 19.30. Enzo Asuni, Giuseppe Valdes e Angelica D’Errico in collegamento dalla città dei fioti intervisteranno il direttore d’orchestra di Assemini: 33 anni, chitarrista, compositore, autore e produttore. Quest’anno dirigerà l'orchestra per Shablo, Guè, Joshua, Tormento. C’è anche lui tra gli autori del pezzo “La mia parola”, ma anche in “Damme 'na mano” di Tony Effe e “Il ritmo delle cose” di Rkomi.