C’è l’Italia, non le staffette 

RIPRODUZIONE RISERVATA In un’edizione dei campionati europei a squadre di atletica leggera che oggi potrebbe diventare storica, è un peccato che a sorridere meno siano le due staffette 4x100. Le gare con gli atleti sardi coinvolti ieri non hanno entusiasmato. Tuttavia, hanno portato punti preziosissimi per una classifica a squadre che azzurre e azzurri stanno letteralmente dominando. Manca soltanto una giornata per poter ottenere un risultato storico, inedito.

Kaddari

La 4x100 femminile, con Johanelis Herrera in prima frazione al posto di Aynab Dosso, parte bene. Dalia Kaddari in seconda frazione corre veloce ed è seconda ma non riesce a passare ad Anna Bongiorni il testimone che cade per terra. Con lucidità le ragazze tornano indietro e lo riprendono, consentendo a Vittoria Fontana di tagliare il traguardo per ultima con un tempo di 52”28. Una scelta saggia perché, per via delle squalifiche, l’Italia è 12ª e prende 5 punti. «Mi dispiace perché portare molti punti era l’obiettivo», dice Bongiorni alla Rai. «Avevamo deciso di fare cambi di sicurezza, nessuno era lungo. C’è stato qualcosa tra me e Dalia che non ha funzionato. Lei me l’ha dato veloce e io non sono riuscita a chiudere la mano, non lo sentivo. Siamo dispiaciute, io sono mortificata, perché volevamo portare punti alla squadra di cui siamo innanzitutto tifose». Dalia aggiunge: «Anche io sono dispiaciuta, mi è sembrato di aver consegnato il testimone, rivedremo il video ma dovevamo portare punti e fare il meglio possibile, invece è andata così». Poi Herrera chiude il caso: «Non è colpa di nessuno, poteva accadere a ognuna di noi, rivedremo le immagini per capire come non rifarlo».

Patta e Tortu

Poco esaltante anche la staffetta maschile, che chiude terza in 38”47, con due cambi incerti ma sale poi al secondo posto per la squalifica della Gran Bretagna. Nel riscaldamento, dopo Jacobs viene a mancare anche Desalu ed entrano Ceccarelli e Ricci. Un quartetto inedito, ma Patta, che parte bene come al solito non esulta: «Il bicchiere è mezzo vuoto», ammette l’oristanese a Rai2. «Volevamo migliorare il tempo di Firenze e non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto un piccolo, grande problema con Fausto. Ci teniamo questo terzo posto, siamo primi, continuiamo così». Ancor più severo Filippo Tortu, autore della miglior quarta frazione: «Dovevamo vincere, il terzo posto fa comodo ma ci sta stretto e non ci qualifica definitivamente per i Mondiali. Avremmo potuto fare meglio tutti e quattro. Siamo andati incontro a difficoltà impreviste ma in questo sport capitano e dovevamo essere più maturi per gestirli. La vedo come un’occasione che abbiamo mancato».

Le altre gare

Oggi Kaddari (ore 16) e Tortu (16.20) cercheranno di rifarsi sui 200 metri. Ieri la vittoria è arrivata soltanto nei 400hs grazie a un grandissimo Alessandro Sibilio (48”1 4) ma molti altri sono stati i podi . Al secondo posto, oltre alla 4x100, Mattia Furlani nel salto in lungo (7,97), Ayomide Folorunso nei 400hs (54” 79), Ottavia Cestonaro nel salto triplo (14,09).

RIPRODUZIONE RISERVATA