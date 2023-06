C’è l’intesa sul debito, default più lontano Ma il Congresso taglia le spese pubbliche 

Washington. La Camera dei rappresentanti approva l'accordo per alzare il tetto del debito e le borse mondiali brindano, con Milano maglia rosa in Europa. Il via libera avvicina Washington a superare l'incubo del default: l'intesa deve essere ora approvata dal Senato e poi arrivare sulla scrivania di Joe Biden, per la scontata firma prima del fatidico 5 giugno, giorno in cui gli Stati Uniti potrebbero rimanere con le casse vuote e non poter onorare i loro obblighi.

Con 314 voti a favore e 117 contrari la Camera ha approvato il provvedimento che alza il tetto del debito ma impone anche paletti alle spese federali per due anni, accelera i permessi per i grandi progetti energetici, taglia i fondi per l'Agenzia delle entrate americana e introduce standard per l'accesso ai programmi di assistenza sociale. Il via libera rappresenta una vittoria per lo speaker Kevin McCarthy: «Abbiamo fatto la storia, è il provvedimento con i maggiori tagli e risparmi mai votato dal Congresso», ha detto il leader dei repubblicani alla Camera.

