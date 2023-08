C’è l’ex Bellanova tra i granata  

«Ranieri è un maestro, anche a livello umano. E un allenatore difficile da affrontare». Ha messo subito le mani avanti il tecnico del Torino Ivan Juric nella conferenza stampa che precede la sfida con il Cagliari. Reduce dalla sofferta vittoria in Coppa Italia contro la Feralpisalò, la squadra granata scalpita: «Sono partiti diversi giocatori, non siamo al livello dell'anno scorso. Abbiamo ancora qualche problema in difesa, ci mancano alcune pedine sulle fasce. Ma dobbiamo pensare solo a crescere e a migliorare», ha sottolineato l’allenatore croato: «Siamo una squadra giovane ma attaccata alla causa». Questo, dunque, il gruppo che Ranieri si troverà di fronte stasera.

La freccia di Rho

E proprio in questa squadra di giovani volenterosi, c’è un volto molto noto alla tifoseria rossoblù, Raoul Bellanova, che potrebbe peraltro essere tra i titolari. L’esterno destro classe 2000, approdato a giugno in Piemonte, dopo la parentesi all’Inter, ha fruttato alle casse del Cagliari (proprietario del cartellino) 8 milioni di euro. Una cessione dolorosa date le qualità calcistiche e umane del difensore, ma necessaria per via di un ingaggio troppo oneroso. Proprio Bellanova – ora anche al centro delle cronache rosa per la relazione con la showgirl Paola di Benedetto – in maglia rossoblù è stato il castigatore dei granata nell’ultimo incrocio tra le due squadre, il 27 febbraio 2022. Il Cagliari vinse 2-1 contro il Toro grazie al suo specialissimo gol, la prima rete in Serie A.

Dal campo e dall’infermeria. È lo stesso Juric a rivelare: «Rodriguez, Schuurs e Buongiorno stanno bene. Djidji ci preoccupa, Zima non è al massimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA