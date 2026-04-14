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Videolina.
15 aprile 2026 alle 00:14

C’è Letitia Clark con Floris e Nu 

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Giusto il tempo di portare a passeggio a bordo del furgoncino Gemma e Nala, le loro due cagnette, che Floris e Nu, per questa terza puntata di “Ovunque in Sardegna”, alle 21 su Videolina, si dirigono nell’oristanese, a Baratili San Pietro, piccolo paese che non solo ospita tanta… vernaccia… ma anche l’inglesina Letitia Clark. La donna si è trasferita in Sardegna qualche anno fa ed è una food blogger. “Bitter Honey – Ricette e storie dalla Sardegna”, è il suo libro.

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