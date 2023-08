C’è l’energia elettrica nella case occupate  

Dopo l’occupazione abusiva, arriva il regolare l’allaccio della corrente elettrica.

Da un paio di giorni, infatti, una delle abitazioni Area del rione di via Suor Anna Lucia che era stata occupata illegalmente (assieme ad altre tre) una decina di giorni fa, può usufruire dell’energia elettrica che deriva dalla rete pubblica . Vi risiede una famiglia con bambini in tenerissima età. Gli occupanti hanno fatto richiesta a Enel ha inviato ii tecnici che, due giorni fa, come prevede la normativa che non prende in considerazione il fatto che la casa sia o meno abitata illecitamente, hanno realizzato l’intervento.

Nel rione ci sono 60 alloggi non popolari ma a canone concordato (gli inquilini pagano affitti sino a 450 euro al mese) di cui 10 erano sfitti da diversi anni per via di un bando che viene puntualmente snobbato. Nel frattempo il comitato del rione si è riunito per fare il punto della situazione (l’amministrazione comunale ha già incontrato il Prefetto che, in settimana, convocherà anche Area) e riaffermare il diritto a vedere ripristinata la legalità: dopo la denuncia alla Procura della Repubblica, i cinquanta residenti hanno deciso di rivolgersi anche alla presidenza del Consiglio dei ministri. Al momento restano privi di controllo gli altri sei alloggi. Intanto il consigliere municipale di Fratelli d’Italia Daniela Garau ha presentato un’interrogazione sull’argomento.

