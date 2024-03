C’è l’Ecuador e Spalletti cambia l’Italia 

New York. «Abbiamo fatto bene delle cose, poi siamo stati leggeri nel rigore e quando abbiamo preso gol. Dobbiamo lavorare su questo». Oggi l’Italia scende in campo alle 15 alla Red Bull Arena di Harrison nel New Jersey (le 21 italiane, diretta su Rai1) per giocare contro l’Ecuador la seconda amichevole della tournée statunitense dopo quella col Venezuela vinta a fatica 2-1 ed è proprio dagli errori sottolineati dal ct Luciano Spalletti dopo il primo match che gli Azzurri ripartiranno. «Da un punto di vista fisico bisogna mettere qualcosa di più», aveva detto il commissario tecnico, «perché su alcune cose siamo stati superficiali».

L’arrivo

L’Italia è sbarcata a New York accolta dall’entusiasmo della comunità italiana e italo-americana per poi fare tappa alla Niaf, la National Italian American Foundation, dove ha ricevuto il benvenuto delle istituzioni italiane nella Grande Mela a partire dal console generale Fabrizio di Michele. «Siamo qui per supportarvi e abbracciarvi a nome di tutta la comunità», ha detto Di Michele, «e quello su cui non possiamo fare un compromesso è di avervi qui tra due anni» per il Mondiale in programma negli Usa. «Per la Figc e la Nazionale», ha detto il presidente federale Gabriele Gravina, «è un piacere e un orgoglio giocare negli Stati Uniti e poter condividere momenti speciali come questo con la comunità italo-americana. L’accoglienza che ci avete riservato a Miami e New York è stata eccezionale, abbiamo potuto toccare con mano l’entusiasmo e l’amore che nutrite verso uno dei simboli italiani più belli: la maglia azzurra». Il ct con Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Giorgio Chellini hanno scattato foto e firmato autografi. Mentre ha suscitato qualche polemica il costo dei biglietti di ingresso allo stadio (non meno di 150 dollari, 250 di media fino ad arrivare a quasi 500).

Le prove

Il commissario tecnico dovrebbe apportare varie modifiche alla formazione. Nelle retrovie spazio alla difesa dell’Inter che si appresta a vincere lo scudetto, mentre in avanti Retegui, il giocatore definito «perfetto» dallo stesso allenatore, lascerà il posto a Raspadori. Non ci sarà sicuramente spazio per Lucca: l’attaccante dell’Udinese è fuori per un risentimento muscolare. Nessuna bocciatura all’origine delle sostituzioni comunque quanto la necessità e la volontà di far ruotare il più possibile il gruppo a disposizione, atteso poi da un finale di stagione molto impegnativo.

L’uomo del giorno

«Sono molto contento per la partita col Venezuela», ha dichiarato Retegui, «è importante aver giocato bene e vinto. Ora dobbiamo pensare all’Ecuador». Convocato per la prima volta nel marzo 2023 da Roberto Mancini, aveva segnato due gol nelle prime due apparizioni in azzurro contro Inghilterra e Malta. Ora sono arrivate le reti sotto la gestione Spalletti: la doppietta col Venezuela ha portato a quattro i suoi centri in Nazionale in cinque presenze.

Nel mirino c’è l’Europeo, ma la strada è lunga: «Il ct mi chiede di attaccare la profondità, di aiutare la squadra tenendo la palla. Lui e lo staff mi danno fiducia, mi fanno giocare tranquillo. Gli sono grato al mister per avermi dato questa opportunità, ma so che devo continuare a lavorare tanto, cercando di migliorare. Per me è un orgoglio essere qua, un sogno».

La formazione

Italia (3-4-2-1) : la probabile formazione: Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. Allenatore Spalletti.

