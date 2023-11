C’è Lavrov, via i Baltici 

Scoppia la grana Osce nel pieno della ministeriale Esteri della Nato. Mentre, infatti, i 31 alleati (più la Svezia) s’incontrano al quartier generale di Bruxelles per iniziare a pianificare il vertice di Washington del 2024, in cui l’alleanza compirà 75 anni, i tre Baltici (più Kiev) annunciano che diserteranno il summit a Skopje di giovedì e venerdì in segno di protesta per l’invito esteso al russo Serghei Lavrov. Che, a quanto pare, si recherà davvero nella capitale della Nord Macedonia.