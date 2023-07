C’è l’appalto da rinnovare, biblioteche chiuse in Barbagia 

Dopo la scadenza del contratto di gestione dello scorso 30 giugno, le biblioteche della Barbagia- Mandrolisai sono temporaneamente chiuse. In attesa di una nuova gara d’appalto per ripristinare il servizio, non mancano preoccupazioni di cittadini e amministratori. A denunciare per primo il caso, l’ex sindaco di Desulo Gigi Littarru, ora consigliere di minoranza. Sul suo profilo Instagram, Littarru rimarca il disservizio, annunciato nella pagina Facebook del sistema bibliotecario.

«Girovagando in rete ho trovato questo avviso – si legge nel post del consigliere - le biblioteche del territorio resteranno chiuse nel silenzio degli operatori, degli amministratori e dei cittadini. Bene ma non benissimo». Non manca la provocazione: «Visto che ci siamo, chiudiamo anche le chiese. Le benedizioni possono impartircele direttamente dal Vaticano urbi et orbi».

Interessati dall’interruzione Aritzo, Belvì, Atzara, Austis, Sorgono, Meana sardo, Desulo, Gadoni, Ortueri, Teti, Tiana e Tonara. Nel frattempo, la Comunità montana fa sapere di essere già a lavoro per risolvere il problema. Così Alessandro Corona, presidente dell’ente e sindaco di Atzara: «Stiamo valutando tutte le ipotesi possibili, per fare in modo che i problemi relativi alla chiusura momentanea possano essere minimi. Tuttavia, le particolari situazioni in cui versa l’ente dal punto di vista del personale ci mettono in una condizione di concreta difficoltà. Nei prossimi giorni cercheremo di trovare una soluzione adeguata».