C’è l’accordo: prosegue il sodalizio Firinu-Terralba 

Terralba. A pochi giorni dalla fine del campionato di Promozione, il Terralba riparte. Sulla scia dell’entusiasmo per il bel terzo posto conquistato nella graduatoria dei ripescaggi, il sodalizio presieduto da Gabriele Frongia mette il primo, fondamentale tassello in vista della prossima annata sportiva.

La conferma

È già arrivata infatti la conferma dell’allenatore Maurizio Firinu, che siederà per il terzo anno su questa panchina (dove è arrivato nell’ottobre del 2022). «Deve continuare il percorso fatto - esordisce Frongia - noi siamo contentissimi e aspettavamo questa conferma». Una stagione positiva, quella appena conclusa.«Una grandissima soddisfazione - prosegue il presidente - anche se a metà campionato abbiamo avuto un blocco, con qualche pareggio di troppo. In quel momento il mister è stato bravissimo a ricompattare il gruppo e ci siamo risollevati». Anche nel 2024/2025 il club punterà a far bene. «L’80 per cento del gruppo sarà confermato - conferma il massimo dirigente - cercheremo di fare il salto di qualità, anche se non sarà facile, per una squadra che lotti per i primi posti. Ci proveremo perché il primo anno è arrivato un quarto posto e nel secondo siamo arrivati terzi».

L’augurio

Gabriele Frongia chiude con un augurio e con un ringraziamento particolare. «Speriamo che il paese ci segua di più e il pubblico ci dia una mano, anche se devo dire che negli ultimi tempi le persone presenti al campo sono aumentate. Infine vorrei ringraziare il direttore sportivo e mio socio Stefano Melis, che è sempre al mio fianco: mi ha dato una grande mano per arrivare a questo risultato». La società ha anche ufficializzato il nome del nuovo direttore sportivo: sarà Luca Peddoni, fino a pochi giorni fa attaccante a disposizione di mister Firinu.

RIPRODUZIONE RISERVATA