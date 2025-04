C’è l’accordo, “liberato” lo stadio 

L’accordo fra legali delle parti - Comune di Quartu e Cagliari calcio - era stato raggiunto poche settimane fa. Ora c’è anche la firma che mette il sigillo definitivo dopo oltre dieci anni di battaglia legale sullo stadio di Is Arenas, un tempo casa dei rossoblù.

L’accordo

La vicenda viene ricordata nel comunicato congiunto diffuso ieri dal Comune - difeso dall’avvocato Enrico Salone - in accordo col Cagliari calcio, assistito dall’avvocato Giorgio Altieri di Tonucci & Partners: «Dopo la stipula di una convenzione nel maggio 2013 con la quale il Comune concesse al Cagliari l’area del vecchio stadio comunale, al fine di ristrutturare e avviare l’impianto a Quartu che avrebbe dovuto ospitare le partite dei rossoblù, un’indagine giudiziaria e varie incomprensioni tra l’amministrazione e il club diedero vita a una situazione complicata che consentì di utilizzare lo stadio solo per poche partite, a porte chiuse o con capienza limitata. Data l’impossibilità di riuscire a salvare il progetto Is Arenas», si legge ancora, «le strutture posizionate in quell'area furono poi spostate a Cagliari per dar vita all’attuale Unipol Domus e proseguì per anni un contenzioso dove le parti si addebitavano reciprocamente le responsabilità del fallimento di Is Arenas».

Nel documento condiviso viene sottolineato che «l’esito del giudizio sarebbe stato di certo pesante per la parte che sarebbe risultata soccombente: per evitarlo si è arrivati ad un accordo transattivo che vede il Cagliari calcio e il Comune di Quartu rinunciare alle vicendevoli pretese risarcitorie. Al contempo, come gesto di attenzione verso la comunità quartese, il Cagliari si è impegnato a mettere a disposizione una somma che dovrebbe contribuire al riavvio delle attività sportive sull’area che un tempo ospitava lo stadio comunale».

La cifra

Accordo raggiunto e firmato prima dell’udienza fissata in Tribunale per il 6 maggio. La società di calcio verserà - in 24 rate mensili - 350mila euro di risarcimento alle casse del Municipio, oltre a riconoscere «il diritto di proprietà al Comune di Quartu, senza alcun onere economico, delle opere di miglioramento eseguite nell’impianto». Mentre l’amministrazione quartese «rinuncia a qualunque altra pretesa in ordine al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell’impianto e per il pregiudizio d’immagine subìto, nonché ad ogni altra ragione anche di danno derivante dal provvedimento di decadenza adottato».

Una svolta per lo stadio quartese che adesso può davvero rinascere: il Comune ha chiesto e già ottenuto 1 milione di euro dalla Regione per rifare campo da calcio e pista di atletica - le parti di Is Arenas al centro del contenzioso appena chiuso - e affidato la progettazione che dovrebbe concretizzarsi nel giro di pochi mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA