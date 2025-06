C’è l’accordo: 60 ormeggi nel mare del Sinis 

Godersi il mare dalla barca sarà possibile. Finalmente tira buon vento all’interno dell’Area marina protetta del Sinis: il ministero dell’Ambiente, che circa un mese fa aveva vietato l’utilizzo della boe di stazionamento, ha accettato la proposta del Comune di Cabras. E cioè l’eliminazione solo del 30% delle boe presenti in mare, permettendo quindi di utilizzarne circa sessanta.

La novità

Dopo l’ok del Ministero ora il Comune dovrà ridisegnare i campi ormeggio per poi approvare il nuovo disciplinare. Il sindaco Andrea Abis, dopo una battaglia durata circa venti giorni e portata avanti assieme alla Capitaneria di porto, al prefetto Salvatore Angieri e a tantissimi diportisti che avevano protestato persino in mare con le loro barche, ieri mattina ha incontrato il comandante della Guardia costiera Andrea Chirizzi per avviare l’iter che poi, una volta concluso, darà l’ok all’utilizzo dei campi di boa nelle aree di Tharros, Seu e Maldiventre.

«Era ora»

«Finalmente ora possiamo riordinare i campi di ormeggio secondo le nuove disposizioni che varranno per tutto l’anno - spiega Andrea Abis - Nonostante una contrazione del numero delle boe, riusciremo comunque a garantire un servizio importantissimo per la stagione in corso e poi per il prossimo anno riproporremo l’intera progettazione dei campi in conferenza di servizi all’attenzione degli enti coinvolti per valutare tutti gli aspetti, a partire dalla sicurezza nautica. Intanto l'obiettivo immediato è quello di aprire i campi boe per il prossimo fine settimana».

Il disciplinare

Il nuovo disciplinare prevede l’ormeggio di due imbarcazioni per punto boa e l’ancoraggio sulle aree sabbiose sottocosta. Le boe saranno numerate e potranno ospitare imbarcazioni fino a 15 metri. «Per l’utilizzo dei campi degli utenti diportisti - conclude il sindaco - si dovrà attendere l’esecuzione dei lavori di riordino dei campi boe, l’approvazione del nuovo disciplinare e la sua pubblicazione finale». Una corsa contro il tempo.

I divieti

Intanto anche lo scorso fine settimana in tantissimi non hanno rispettato le regole, e cioè il divieto di utilizzo delle boe. All’isola di Maldiventre sia sabato che domenica tanti diportisti, nonostante il divieto ancora in corso, hanno utilizzato le boe di stazionamento rischiando multe salate da parte della Capitaneria di porto.

RIPRODUZIONE RISERVATA