C’è la vela, il turismo ha il vento in poppa 

Boom di presenze nell’ultimo weekend di maggio grazie al vento e alla tappa della prestigiosa Kinder Cup (è la prima volta a Villasimius, la terza del trofeo Optimist), una gara di vela dedicata ai bambini e ai ragazzi sino ai 15 anni di età. Da oggi a domenica cinquecento giovanissimi atleti provenienti da tutta Italia e da mezza Europa sfrecceranno nel mare di fronte alla Fortezza Vecchia. Con loro i vari team e gli appassionati per un totale di oltre mille persone che – a fatica – hanno trovato un posto letto.

L’affluenza

«C’è da dire che il Tanka Village è ancora chiuso ma per il resto gli alberghi sono operativi e quasi tutti al completo – spiega Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico e uno dei principali promotori della Kinder Cup – ed è la prima volta che succede a maggio. Stessa cosa vale per i ristoranti. Possiamo dire che con la vela Kinder stiamo inaugurando davvero la stagione turistica e ci stiamo avvicinando a fare di Villasimius la Caprera del Sud ».

L’appuntamento è stato programmato sin dallo scorso anno, grazie alla Lega navale (il presidente della sezione di Villasimius è sempre Sergio Ghiani) e alla Marina di Villasimius. «Se andrà bene – aggiunge Ghiani – la vela Kinder farà tappa a Villasimius per i prossimi tre anni. Una grande opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire».

Il Comune

A dare una mano (e un contributo di ventimila euro) c’è il Comune di Villasimius anche perché, oltre ai cinquecento atleti, «si stimano tra giudici, tecnici e famiglie – viene riportato nella delibera con la quale è stato concesso il contributo - circa settecento presenze turistiche in un periodo della stagione medio bassa».

Michele Cireddu, consigliere con delega al Turismo, pone l’accento sull’importanza dell’ampliamento dell’offerta turistica: «Finalmente – dice – con l’evento della Kinder Cup si punta sui giovani. In questo modo arrivano anche le famiglie e il paese si riempie a maggio». Ma non c’è solo la vela: «Negli stessi giorni – conclude Cireddu – abbiamo Monumenti aperti, una iniziativa che negli ultimi anni ha riscosso un grande successo. E poi la prossima settimana per quattro giorni arriveranno i campioni del surf».

In paese

Per il sindaco Gianluca Dessì l’evento di vela e la due giorni di Monumenti aperti sono la ciliegina sulla torta di un ottimo mese di maggio: «Ci sono le piazze animate e tanti stranieri sin da fine aprile – sottolinea il primo cittadino – adesso ci auguriamo di chiudere il mese col pienone. Di certo, rispetto allo scorso anno, stiamo registrando più presenze in questa prima fase della stagione».

