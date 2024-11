C’è la variante: via libera ai lavori nell’anfiteatro 

A distanza di 12 anni dalla sua chiusura, l’anfiteatro comunale “Fabrizio de Andrè” vede una nuova luce, con agli attesi lavori di ammodernamento e messa in sicurezza. E dopo gli annunci dello scorso febbraio, quando l’ex vicesindaco Fabrizio Beccu anticipò dei primi interventi, ora per l’opera si aprono ulteriori scenari.

I via libera ai lavori di carattere idraulico che interesseranno la parte retrostante dell’area, arriva con l’approvazione da parte degli uffici comunali della perizia di variante. In campo un milione e mezzo di euro di fondi Ras del 2015 che consentiranno di mettere in sicurezza il costone gravato da infiltrazioni, abbellendo gradoni (ormai usurati) e palco. Per poi dare seguito alla sistemazione degli spazi teatrali, superando i problemi del canale di scarico fognario, che hanno reso necessaria una rivisitazione progettuale.

Per gli interventi, stimati in una durata di almeno 110 giorni, è già operativa l’azienda Luppu di Orgosolo, vincitrice di una gara d’appalto per 1 milione e 600 mila euro. Obiettivo cardine, velocizzare i tempi per la riapertura della struttura, chiuso ormai dal 2013 ed essenziale per eventi di rilievo come Il Redentore. «Puntiamo a ridare alla città e a tutti i nuoresi un luogo caro, essenziale per la promozione delle tradizioni e così nella realizzazione di importanti eventi - commenta il commissario del Comune Giovanni Pirisi - l’area che poggia anche sul campo scuola è gravata da importanti infiltrazioni che auspichiamo di risolvere quanto prima. Per questo contiamo di poter reperire ulteriori risorse Ras che ci consentano di dar seguito a nuovi interventi sull’area».

