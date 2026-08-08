C’è la Turchia nel futuro di Lukaku 

La settimana che sta per cominciare potrebbe essere l’ultima di Romelu Lukaku da tesserato del Napoli. L’attaccante belga, ormai ai margini dei partenopei tanto da aver ricevuto alcuni giorni extra di permesso (così da non presentarsi in ritiro a Castel di Sangro), può andare nel sempre più ricco campionato turco: il Fenerbahçe ha avviato i contatti con la società del presidente Aurelio De Laurentiis, c’è ancora distanza fra le parti ma con buone possibilità che in tempi piuttosto rapidi si chiuda l’affare.

Una volta definita la cessione di Lukaku, il Napoli potrà dedicarsi anche al mercato in entrata: per l’attacco il sogno è Gabriel Jesus dell’Arsenal, il cui agente è stato nel ritiro azzurro, in difesa la prima scelta è Benoît Badiashile del Chelsea e il vice-Di Lorenzo potrebbe essere Costantino Favasuli del Catanzaro.

Gli affari

Ufficiale il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma, il centrocampista ha prolungato fino al 30 giugno 2027. In entrata è fatta con l’Atlético Madrid per il laterale argentino Nahuel Molina, l’obiettivo principale dei giallorossi diventa così l’esterno offensivo dove sono saltati diversi nomi, ultimo in ordine di tempo Antonio Nusa (Lipsia).

Sempre a Roma, ma sponda Lazio, si allontana l’attaccante Franjo Ivanovic, croato classe 2003 del Benfica, con la trattativa che si è bloccata perché preferirebbe una squadra che gioca le coppe europee. Fra le alternative ci sono Andrea Pinamonti del Sassuolo e Santiago Giménez del Milan. Da capire, inoltre, la posizione di Alessio Romagnoli che per ora continua a rimanere agli ordini di Gattuso.

Le trattative

Doppio colpo austriaco a centrocampo per il Frosinone: arrivano l’esperto Florian Grillitsch (classe ‘95, era svincolato) e l’ormai ex Werder Brema Romano Schmid (8 milioni il costo del cartellino). A Como, invece, si pensa anche alle cessioni e – dopo tanti innesti – uno dei principali indiziati a partire è Álvaro Morata: sullo spagnolo spunta l’Atlanta United, formazione della Mls, ma è stato cercato anche da club della Liga.

La Juventus continua ad avere come priorità il portiere, con Michele Di Gregorio che anche ieri nell’amichevole con l’Inter si è reso protagonista di un grosso errore. La pista che porta a Zion Suzuki si sta arenando, quantomeno per il cartellino: l’offerta da 35 milioni del Psg è impossibile da pareggiare. Ma il giapponese del Parma potrebbe giocare in bianconero in prestito proprio dai francesi. L’alternativa è l’ex Cagliari Guglielmo Vicario, fuori rosa al Tottenham. A centrocampo il preferito è Franck Kessié, svincolato dopo l’esperienza in Arabia.

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