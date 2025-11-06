«C’è la triennale a Milano, subito un presidente» 

La sopravvivenza della Fondazione e del museo Nivola è tutt’altro che scontata, sono tanti i progetti in ballo, ma l’assenza di un presidente e di un direttore crea un buco non da poco. Per questo, l’obiettivo comune tra i componenti del consiglio di amministrazione, e di chi lavora per una delle realtà museali più importanti dell’Isola, è risolvere rapidamente una situazione che rischia di far crollare il lavoro fatto e di frenare uno dei traguardi (che segnerebbe tanti nuovi inizi) più significativi: Nivola alla Triennale di Milano. Il raggiungimento o meno di questo scopo segnerà le sorti della Fondazione Nivola e del museo.

Allo stato attuale, mancano presidente - a fine ottobre si è infatti dimesso Roberto Concas, nominato appena tre mesi prima - e direttore. Luca Cheri, ha lasciato, sempre a ottobre, per dedicarsi alla Fondazione Mont’e Prama. Da qualche tempo, inoltre, si è dimesso il revisore dei conti e, ancora, mancano alcuni componenti del comitato scientifico. I componenti del cda faranno il punto della situazione sabato. Tra i nomi possibili come futuro presidente emerge quello del sindaco di Orani Marco Ziranu, mentre c’è chi pensa che a ricoprire l’incarico sarà qualcuno indicato dalla Regione, magari in seguito a un accordo tra maggioranza e minoranza. Secondo alcune indiscrezioni, la Regione potrebbe indirizzare la scelta su due profili, mentre dalla Provincia arriverebbe un’altra proposta. Ad oggi non c’è stato un confronto preliminare e, in ogni caso, per la nomina del presidente (che dovrà essere uno dei componenti del cda) servirà la maggioranza dei voti del consiglio di amministrazione composto da 3 figure provenienti dal Comune (il sindaco e due consiglieri), 3 dalla famiglia Nivola, 2 componenti scelti dall’assessorato regionale alla Cultura, un rappresentante per la Fondazione di Sardegna, 3 del comitato scientifico eletti dal cda tra gli esperti in ambito culturale. Un altro socio sostenitore dovrebbe provenire dalla Provincia, ma questa figura manca dal 2015 e ora potrebbe tornare. Una volta scelto il presidente si procederà con il revisore dei conti e un bando per il futuro direttore. A parlare per il cda è Tonino Rocca: «Il consiglio lavora con un obiettivo comune e irripetibile: la Triennale di Milano curata da Cecilia Alemani dove Costantino Nivola sarà ospite per mesi con più sale per ogni fase della sua vita. Dobbiamo salvare a tutti i costi questa opportunità, pertanto, l’intenzione è quella di trovare un presidente prima possibile. Bisogna muoversi in fretta per tutelare e valorizzare l’eredità che Nivola ha lasciato a Orani e dintorni, piazza Sebastiano Satta a Nuoro inclusa».

