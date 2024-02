C’è la Tharros, il Caprera vuole la rivincita 

Giro di boa per la serie C femminile. Domani l’anticipo tra Caprera e Tharros inaugura la prima giornata di ritorno del girone A. All’andata il derby terminò con un netto 6-0 a favore delle oristanesi, che però arrivano da due sconfitte in campionato e dall’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria. Diverso lo stato d’animo delle isolane, che domenica sono tornate al successo, assente dal 29 ottobre. Una vittoria che rilancia le ambizioni delle neroverdi in chiave salvezza. «Siamo uscite da un periodo complicato, i tre punti sono arrivati nel momento giusto e ci aiuteranno a migliorare ancora». Così Balkis Gasmi, attaccante carlofortina del Caprera, fiduciosa anche per il big match: «Giocheremo con determinazione e grande voglia di vincere. Sappiamo che è una partita difficile, contro un avversario forte, però saremo in undici contro undici». La diciassettenne neroverde è al primo anno col Caprera. «Vengo dall’Eccellenza, giocare in Serie C è un’esperienza diversa, un grande salto per la mia carriera. Sono molto contenta di far parte di questa squadra, con persone che mi aiutano a crescere e a migliorare», chiude l’ex Cagliari.

L’Eccellenza riposa sino al 24 febbraio, quando si disputerà la prima giornata di ritorno, ma domani si scende in campo comunque per le semifinali di Coppa Italia: sui campi di “Sa Rodia” a Oristano si affrontano alle 16 in gara secca Pula e Athena Sassari e Real Sun Service e Pgs Audax Frutti d’Oro per accedere alla finale in programma la settimana prossima.

Emerge però il malcontento tra le diverse società del massimo torneo regionale. Motivo delle rimostranze, sono arrivate fino ai vertici federali, è il presunto conflitto di interessi del selezionatore Giuseppe Panarello che, oltre a ricoprire il ruolo di tecnico della Rappresentativa sarda, è anche allenatore del Pula. La polemica si è acuita con le ultime convocazioni diramate la settimana scorsa in vista del Torneo delle Regioni in programma dal 23 al 29 marzo: tra le venticinque atlete convocate, il tecnico romano ha selezionato undici giocatrici del Pula.

Dal canto suo Panarello chiarisce: «Se il Comitato regionale, il presidente Gianni Cadoni e il Consiglio federale hanno deciso di confermare il mio incarico, significa che anche l’anno scorso è stato valutato positivamente il mio impegno professionale. Nella selezione posso scegliere ragazze U23. Sto dando il massimo per il bene della Rappresentativa sarda».

