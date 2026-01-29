Su Radiolina alle 12.30 e su Videolina alle 21 c’è “La Strambata”. Ospiti della puntata il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia per fare il punto sugli Australian Open e presentare Cagliari-Verona in programma domani alla Domus. La scrittrice Bianca Pitzorno racconta il suo romanzo “La sonnambula”, tra i più letti in Italia in queste settimane. Con Omar Zaher si parla del murale realizzato da Manu Invisible nella facciata dell’Istituto comprensivo di Su Planu a Selargius e dedicato alla figlia Najibe morta in seguito in incidente stradale il 10 settembre del 2023. L’esponente della Lega Armando Siri si sofferma sull’evento “L’arca della idee, manifesto dei tempi nuovi” previsto domani alle 16 al Massimo, a Cagliari. In studio Massimiliano Rais.