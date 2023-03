C’è la “SoloWomenRun”: ecco le strade bloccate nella prima parte della giornata 

Per consentire lo svolgimento della 7ª edizione della SoloWomenRun cambia la circolazione sino alle 13 di oggi. Per il tempo necessario al transito degli atleti, sarann o chiuse temporaneamente viale Cimitero, via San Lucifero, via Sonnino, viale Diaz (entrambi i sensi di marcia, da via Sonnino a piazza Scopigno (escluso il tratto da via Rockefeller a piazza Scopigno); piazza Marco Polo (esclusa l'area di sosta); via Ancona, via Brescia (direzione viale Diaz), via Messina (da via Firenze a viale Diaz); via Caboto (da viale Colombo a viale Diaz); via Siracusa da via Palermo; via Catania (da via Palermo a viale Diaz); via Degli Sport; via Monte Mixi ( verso viale Diaz); viale Cimitero (da viale Bonaria a viale Diaz); viale Cimitero (semicarreggiata lato campo Rai) via San Lucifero; via Sonnino (corsia bus e corsia di sinistra, da via San Lucifero a piazzetta Lippi); piazzetta Lippi; via Pessagno (bretella verso piazza Marco Polo). In vigore, negli stessi orari, anche il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Diaz (da piazza Scopigno a via Sonnino), piazza Marco Polo (solo mezza luna), via Degli Sport e via San Lucifero.

