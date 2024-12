«Ce la siamo meritata: giochiamocela» 

«L’Atalanta è il passato, questa è una competizione diversa, con dinamiche differenti. Ho detto ai ragazzi di andare in campo con orgoglio e con la voglia di misurarsi contro un’altra grande squadra. Ce lo siamo meritati e quindi è giusto giocarcela». Niente conferenza stampa pre-gara, Davide Nicola preferisce rilasciare alcune dichiarazioni sul match con la Juventus attraverso i vari canali del club. «Dovremo essere al massimo, perché se non fai una prestazione super contro squadre così, fai fatica. A queste compagini può succedere poi di non essere al top e magari incappare in un risultato meno buono, noi dovremo essere bravi a crearci le opportunità».

Per l’occasione, come aveva promesso, il tecnico rossoblù preannuncia la formazione: «Scuffet ci sarà sicuramente tra i pali. In difesa Zappa, Palomino, uno tra Mina e Wieteska e Augello. A centrocampo Marin, Prati e Deiola, devo valutare Felici. Davanti Lapadula e Gaetano, ma a gara in corsa potremo vedere anche Pavoletti e Piccoli. L’idea è di giocarci la partita al meglio gestendo le energie nel modo giusto e scegliendo in base a quello che chiederà il copione della gara». Una gara affascinante. «La motivazione è altissima, ma serve anche la consapevolezza di saper gestire certi momenti. Non sono esami, sono partite che ci permettono di competere ad alto livello», tiene a precisare Nicola.

RIPRODUZIONE RISERVATA