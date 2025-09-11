C’è la sagra del fico d’India 

Giunge alla sesta edizione la Sagra del fico d’India del Campidano a Serrenti, una pianta che diventa sempre più interessante da coltivare soprattutto in un contesto segnato dai cambiamenti climatici. «Quest’anno la promozione della sagra coinvolge tutti – dice il presidente della Pro Loco Andrea Campo – negli anni il comitato San Giacomo e Sant’Anna ne è stato il principale ideatore e promotore, con il supporto del Comune, della Protezione Civile e della Pro Loco. In questa edizione la collaborazione è ancora più ampia e condivisa».

L’appuntamento è fissato per domenica al Green Park, dove dalle 9.30 verrà allestita la sagra. Alle 11.30 si potranno visitare gli stand espositivi aspettando la degustazione principale di prodotti tipici locali delle 13,30. Un’occasione importante non solo per valorizzare il protagonista della sagra, ma anche per tenere alta l’attenzione sul settore agricolo, come sottolinea Fulvio Tocco, moderatore del convegno che avrà inizio alle 16 con l’intervento in apertura del sindaco Pantaleo Talloru: «Le sagre hanno una funzione importantissima – dice Tocco – perché diventano occasioni per continuare a parlare dell’attività agricola, delle produzioni del territorio e di tutta una serie di peculiarità che riguardano la vita rurale di un Comune. Ci permettono di accendere i riflettori su un settore primario che sta avendo grossi problemi». Durante il convegno, che avrà come tema la coltivazione dei fichi d’India come esempio virtuoso di agricoltura rigenerativa e sostenibile, è previsto l’intervento dell’esperto agronomo Martino Muntoni e dell’imprenditore Ignazio Orrù titolare dell’azienda “Il Fico Sardo” che presenterà un progetto che valorizza il terreno di Mogoro. «Un terreno completamente sabbioso che si estende per circa 10 ettari, non utilizzabile per altre colture – spiega Tocco – in cui sono stati piantati proprio i fichi d’india». Dalle 17 il gruppo folk Sa Lakara di Serrenti offrirà animazione con musica, canti e balli tradizionali, mentre alle 17.30 ci sarà la degustazione pomeridiana dei prodotti artigianali a base di fichi d’India.

Quest’anno la sagra sarà arricchita dalla presenza di una installazione scenografica realizzata dall’artigiano serrentese Rossano Putzu, nuovo obriere del Comitato San Giacomo e Sant’Anna: «Si tratta di un banco in acciaio - spiega - sul quale si ergerà una collina di ghiaccio che consentirà anche di mantenere i frutti freschi».

