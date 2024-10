C’è la rete idrica ma l’acqua non arriva nelle case 

Vivere in una borgata senza allacci alla rete idrica, sperando che i pozzi, unica fonte di approvvigionamento per abitazioni e aziende, non restino all’asciutto come già accaduto questa estate. Lo hanno fatto per oltre cinquant’anni i circa cento residenti della borgata di Feraxi, adesso però non sono più disposti a sopportare «un disagio inconcepibile nell’anno 2024». E così, casa per casa, in poco più di due mesi hanno raccolto 250 firme (oltre ai residenti ci sono anche quelle di chi in maniera assidua frequenta la borgata) e il 24 ottobre le hanno inoltrate all’attenzione del presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu «affinché sia data la possibilità alla borgata di Feraxi di allacciarsi alla rete idrica passante nella borgata stessa». Perché, questa è la beffa, la condotta che serve Costa Rei passa proprio sotto le case di Feraxi.

La situazione

«Assieme alla petizione con le firme - spiega Franco Sedda, portavoce dei residenti - abbiamo allegato una mappa dove è stato evidenziato il percorso della rete idrica di Abbanoa e la dislocazione delle case. Un modo per far capire ancora meglio la situazione paradossale in cui ci troviamo, e cioè i tubi ci passano sotto i piedi ma di acqua nemmeno l’ombra». Il problema, come riportato nella stessa petizione, è che quando venti anni fa sono stati effettuati i lavori per la rete che oggi serve Costa Rei e Capo Ferrato non è stato previsto alcun allaccio per Feraxi.

La richiesta

Secondo Abbanoa adesso l’allaccio diretto non sarebbe possibile perché nella condotta che passa da Feraxi l’acqua viaggia ad altissima pressione e non è neanche potabile «ma è così complicato - sottolineano i residenti - applicare dei riduttori di pressione e realizzare un nuovo potabilizzatore?». Per i firmatari (ma anche per il Comuneche a più riprese nel corso degli anni ha sollecitato un intervento di Abbanoa), «l’acqua è un bene comune, una necessità e un diritto e dunque ci si attivi per risolvere definitivamente questa problematica. Ovviamente noi residenti siamo tutti disponibili a pagarci le spese di allaccio».

L’appuntamento

Nei prossimi giorni potrebbe esserci un primo incontro tra i residenti e Abbanoa. L’auspicio è che quella appena trascorsa sia stata l’ultima estate di sacrifici e disagi per cittadini, pastori, pescatori e agricoltori che vivono a Feraxi. E che la borgata di Muravera, forse una delle più suggestive e selvagge del sud est della Sardegna, sia dotata quanto prima dei servizi primari.

