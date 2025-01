C’è la proroga per la gestione dei parcheggi  

Era in scadenza il 31 dicembre ma c’è una nuova proroga per la gestione della sosta a pagamento. Sarà ancora Abaco ad occuparsene fino al 31 gennaio.

Uno slittamento ritenuto necessario, come si legge nella determina del dirigente del settore Giuseppe Picci, «in attesa del completamento della procedura di gara avviata, essendo in corso la valutazione delle offerte». Nel bando e nei documenti di gara infatti, «è prevista la possibilità di proroga del contratto e il concessionario, è tenuto a garantire, alle stesse condizioni contrattualmente stabilite, le prestazioni oggetto della concessione, fino alla individuazione del nuovo contraente».

In attesa quindi della nuova gara e della nuova assegnazione, i cittadini avevano già suggerito delle modifiche come l’istituzione di parcheggi a disco orario, di abbonamenti agevolati per i commercianti e di riduzione delle tariffe.

