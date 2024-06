C’è la prima bocciatura: è per l’intelligenza artificiale 

Vince l’attualità agli scritti degli esami di Stato 2024: anche la seconda prova ha fornito agli studenti temi attuali sui quali confrontarsi, dalla giustizia alla guerra, fino a toccare l’autonomia e le Regioni. Al maturandi del Classico la versione tratta dall’opera di Platone “Minosse o della legge” è sembrata una versione facilmente traducibile, anche se il testo non era privo di insidie. Chi ha provato a tradurla con l’Intelligenza artificiale, ricorrendo a ChatGpt o ad altri supporti, ha avuto una pessima sorpresa: l’IA ha sbagliato tutto.

La prova di matematica è consistita in due problemi e otto quesiti su analisi matematica, calcolo delle probabilità, geometria piana e analitica. Non sono mancati i riferimenti alla realtà: dal triangolo isoscele alla moneta truccata, passando per la descrizione matematica dell’orbita della Terra intorno al sole e per una citazione di Gadda, che nei racconti de “L’Adalgisa - Disegni milanesi”, descrive minuziosamente le mattonelle di forma esagonale indicandone le dimensioni e la disposizione. Peraltro le piastrelle compaiono per la seconda volta in pochi anni alla maturità scientifica: già nel 2018 uno studio di funzioni prendeva spunto da una macchinario per la produzione di piastrelle, in quel caso di forma quadrata. L’autonomia delle Regioni è invece approdata alla maturità con il caso presentato nella prova di Sistemi e Reti all’istituto tecnico ITIA (Informatica e telecomunicazioni indirizzo "informatica") che ha riguardato una società costituita ad hoc da una Regione italiana per cablare in banda larga gli enti pubblici e gestire, fra le altre cose, i dati sanitari dei pazienti nelle strutture sanitarie pubbliche. Anche la riflessione proposta al Liceo delle Scienze Umane affronta un tema molto attuale, l’importanza dell’interazione con l’ambiente educativo, ponendo enfasi sulle sfide, associate al progresso tecnologico, divenuto un processo sempre più veloce e continuo. I due documenti proposti sono un estratto da "Esperienza ed Educazione" di John Dewey, pedagogista statunitense, e da "La mente del ambino" della pedagogista italiana Maria Montessori.

