C’è la moscovita Alevtina Ioffe a dirigere l’orchestra del Lirico 

La moscovita Alevtina Ioffe, giovane direttrice e prima donna russa alla quale è stata affidata la responsabilità di un teatro, il Michajlovskij di San Pietroburgo, arriva a Cagliari.

Gli artisti

Venerdì alle 20.30 (turno A) e sabato alle 19 (turno B) è in programma il decimo appuntamento della Stagione concertistica 2024 del Teatro Lirico che prevede proprio l’importante ritorno sul podio alla guida dei due complessi artistici stabili della Fondazione, dopo l’indimenticabile prestazione dello scorso giugno, di Alevtina Ioffe. Solista d’eccezione al pianoforte Giuseppe Albanese, tra i più richiesti pianisti della sua generazione. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Il programma

Il programma musicale prevede: Concerto n. 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra op. 26 di Sergej Prokof’ev; Il Principe Igor: Danze polovesiane di Aleksandr Borodin; Il mandarino meraviglioso, suite da concerto op. 19 di Béla Bartók.Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 20 minuti circa compreso l’intervallo.

Alevtina Ioffe è una delle più interessanti figure femminili della direzione d’orchestra emerse in questi ultimi anni. La recente nomina a direttore musicale dell’Opera di Berna, a partire dalla Stagione 2025-2026, ha consacrato la dimensione internazionale della sua attività. Il debutto alla Bayerische Staatsoper nell’aprile 2019 con il dittico Yolanta di Čajkovskij e Mavra di Stravinskij, del quale è stata realizzata un’edizione in dvd, l’aveva imposta all’attenzione del mondo dell’opera europeo: sono seguiti numerosi impegni in Germania con la Komische Oper Berlin e con l’Opera di Stoccarda, in Svezia con la Göteborg Opera, oltre che in Svizzera e in Italia. Negli Stati Uniti ha debuttato nella primavera 2022 alla Seattle Opera con Le nozze di Figaro ed è tornata l’anno successivo per La Bohème alla Washington National Opera. L’artista è attiva anche in campo sinfonico: Francia, Germania e Austria i suoi palcoscenici. Nella Stagione 2024-2025 debutterà con l’Orchestre National de Lyon in Francia, con la Ulster Orchestra e con la London Philharmonic nel Regno Unito e con l’Orchestre de la Suisse Romande in Svizzera. Ritorna a Cagliari dopo il brillante debutto della passata stagione. Nata a Mosca, ha studiato pianoforte, composizione direzione d’orchestra al Conservatorio della capitale. Dal luglio 2022 vive a Berlino.

Per i ragazzi

Venerdì alle 11 è prevista, come ormai consuetudine, l’Anteprima dedicata ai Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere, dalla I loggia, alla prova generale del concerto serale. Prezzi: posto unico 3 euro. Informazioni e prenotazioni: servizio promozione culturale, telefono 0704082326; scuola@teatroliricodicagliari.it.

