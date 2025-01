«C’è la massima attenzione per l’aeroporto di Alghero» 

«L’impegno della Regione per l’aeroporto di Alghero è massimo e parlare di scarsa attenzione risulta decisamente fuori luogo». L’assessora ai Trasporti Barbara Manca replica così alle dichiarazioni del suo predecessore, Antonio Moro che aveva lanciato l’allarme per la situazione di crisi dello scalo Riviera del Corallo, povero di movimenti aerei e di traffico passeggeri, rispetto agli altri due terminal dell’Isola.

Cagliari nel mese di novembre ha registrato un incremento del 9 per cento, Olbia addirittura del 33 per cento, mentre l’aerostazione di Alghero è ferma al 2,6 per cento. A dicembre, però, tiene a precisare la componente della Giunta Todde, «l’aumento per Alghero è stato del 5 per cento, quasi il doppio rispetto a novembre». Nessuna crisi irreversibile in atto, dunque, anche se, come ammette la stessa assessora regionale, «la crescita degli altri due scali è sensibilmente superiore, a testimonianza di un territorio che a oggi viene ritenuto più attrattivo da parte delle compagnie. Questo è stato evidenziato nell'ultimo bando di continuità territoriale, in cui le rotte di Cagliari e Olbia sono state assegnate senza criticità, anzi con un forte ribasso della base d'asta, mentre per quelle di Alghero è stato necessario bandire una seconda gara investendo molte più risorse», ricorda Barbara Manca.

«Ed è proprio grazie a questo secondo bando che i collegamenti sono stati messi in sicurezza», incalza l’assessora, a riprova dell’attenzione che la Regione ha riposto nei confronti dello scalo di Alghero che, analizzando i dati annuali, tra l’altro, rivela una crescita tra il 2023 e il 2024 di quasi il 7 per cento, in linea con gli altri aeroporti sardi. «A questo vanno aggiunti un piano di interventi da 4,75 milioni per potenziare la sicurezza e l'efficienza dello scalo e il progetto di collegamento ferroviario portato avanti in questi mesi. Non sono pochi gli elementi che denotano tutto - conclude l’assessora ai Trasporti - fuorché una scarsa attenzione da parte della nostra Giunta nei confronti dell'aeroporto di Fertilia».

