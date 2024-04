C’è la Juve, la Sardegna urla Forza Cagliari 

C’è un’altra grande sulla strada del Cagliari. Dopo la vittoria con l’Atalanta e il 2-2 sul campo della capolista Inter, Claudio Ranieri chiede continuità oggi alla Unipol Domus (fischio d’inizio alle 20.45) contro la Juventus. Servono punti per la salvezza. Sfida difficile, con l’undici di Allegri che cercherà di consolidare il terzo posto in classifica. Ranieri recupera Nandez e Deiola, disponibile anche Mina, nonostante qualche acciacco. In difesa dovrebbe rientrare Dossena, mentre in prima linea si va verso la conferma di Shomurodov (nella foto) e Luvumbo.

