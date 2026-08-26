C’è la gara ciclistica, ok al piano anti buche  

L’amministrazione comunale gioca in anticipo e punta a sistemare in tempo buche e avvallamenti presenti lungo il percorso del Gran Premio ciclistico di Monserrato, gara prevista il 20 settembre che ogni anno richiama centinaia di atleti e appassionati in città.

«Abbiamo effettuato un sopralluogo preliminare sulle strade interessate alla competizione per verificare lo stato del percorso in vista della gara», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. Le verifiche hanno riguardato via Porto Botte, via dell’Argine e via Caracalla che nei prossimi mesi saranno oggetto del completo rifacimento dell’asfalto. «Per adesso verranno dunque ripristinate le imperfezioni del manto stradale che possono rappresentare un problema per i ciclisti», aggiunge Nonnoi. In attesa appunto dei cantieri che dovrebbero risolvere una volta per tutte il problema dell’asfalto dissestato.

RIPRODUZIONE RISERVATA