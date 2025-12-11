VaiOnline
Mobilità.
12 dicembre 2025

C'è la fiamma olimpica, scattano i divieti

Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 farà tappa a Cagliari domenica 14. Per disciplinare la circolazione e assicurare lo svolgimento sicuro della manifestazione, il Comune ha disposto alcuni divieti e temporanee limitazioni al traffico. Per questo motivo, dalle 8 alle 20 di domenica 14 dicembre saranno in vigore alcune prescrizioni.

In via Roma (lato portici) è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (fatta eccezione, naturalmente, per quelli al seguito della manifestazione e i mezzi per la raccolta dei rifiuti) ed è istituito anche divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

In viale Diaz, nel tratto compreso tra piazza Scopigno e via Catania, attenzione a non parcheggiare l’auto: il divieto, con rimozione forzata, è istituito sul lato destro (direzione da piazza Scopigno a via Catania). In via Rockefeller, infine, nel tratto compreso tra via Pessagno e via Rolando, divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro (direzione da via Pessagno a via Rolando), fatta eccezione per i veicoli al seguito della manifestazione.

Le prescrizioni dell’amministrazione mirano a garantire la sicurezza dei partecipanti, dei cittadini, evitando interferenze con il normale traffico.

