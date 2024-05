C’è la festa, restaurata la chiesetta 

Da domani a martedì ad Arbus torma la festa della Madonna d’Itria. Eventi religiosi e civili come il rinnovo della professione della confraternita, l’infiorata, il concerto “Maria, donna dei giorni nostri”, la fiera hobbistica e il pranzo nell’area del sito sacro dove il simulacro sarà accompagnato domenica sul cocchio trainato dal giogo dei buoi. Un lungo corteo dalla parrocchia di San Sebastiano fino alla chiesetta campestre del 1600 dedica alla Vergine.

E fra le novità di quest’anno c’è il restauro del piccolo tempio con fondi del Pnrr e un contributo della parrocchia per complessivi 120 mila euro. «I lavori - dice il parroco Daniele Porcu - non sono conclusi, proseguiranno a giugno. Alla fine è prevista la presentazione alla comunità che racconti le fasi del restauro. La struttura mantiene ancora l’essenzialità originaria, la bellezza è dovuta alla sua semplicità. Un luogo identitario in cui molti, soprattutto nei giorni della festa, si ritrovano per rinnovare un voto, una preghiera e un saluto a Maria. La comunità unita in una gioiosa celebrazione. Colgo tutto questo come un segno provvidenziale, subito dopo la conclusione del quarto centenario dell’attestazione del culto della Odigitria ad Arbus». (s. r.)

