C’è la cronometro: Ganna cerca l’impresa 

PARIGI. Le prime medaglie olimpiche nel ciclismo sono a cronometro su strada e l’Italia non vuole rimanere a boa asciutta. Elisa Longo Borghini, già due volte bronzo olimpico (in linea), tra le donne, Filippo Ganna, che vuole riscattare la delusione di Tokyo 2020, e Alberto Bettiol difendono i colori azzurri. Ganna non parte favorito: il pronostico sorride al britannico Josh Tarling, campione del mondo in carica, ma soprattutto al belga Remco Evenepoel, fisicamente l'opposto di Ganna con il suo 1.71 di altezza per 61 kg di peso: «Ho già battuto tutti, perché non dovrei farlo anche questa volta?», ha detto ieri criticando il tracciato (32,4 km pianeggianti), identico per uomini e donne: «Il fondo stradale è pessimo nei primi e negli ultimi cinque chilometri. Per un evento del genere pensavo che lo avrebbero asfaltato, ma non è così». Gara femminile alle 14.30, maschile alle 16.32.

