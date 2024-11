C’è la Coppa Italia: si giocano sei gare 

Torna la Coppa Italia nei dilettanti. Per l’Eccellenza sono in programma oggi dalle 15 le semifinali di andata Carbonia-Villasimius e Ossese-Budoni.

Le prime due arrivano entrambe da una sconfitta di misura in campionato (1-0). Dirige l’incontro Gabriele Dascola di Cagliari, assistenti Alexandra Baneu di Oristano e Tiberio Deidda di Carbonia. I biancoblù hanno conquistato il trofeo nella stagione 2019/2020 battendo nella finalissima di Oristano l’Atletico Uri. Nel 2022/2023 hanno perso la finale col Budoni e nel 2009/2010 sono stati sconfitti in finale dal Porto Torres dopo i rigori. Il Villasimius non ha mai raggiunto l’ultimo atto.

La seconda è una sfida tra titani. Al “Walter Frau” di Ossi si affrontano Ossese e Budoni, due corazzate del torneo.«Grandi squadre che negli ultimi anni hanno vinto la Coppa», sottolinea Federico Cocco, vice allenatore del Carbonia, «sarà sicuramente una bella gara. Entrambe le società sono ambiziose e vogliono arrivare fino in fondo sia in Coppa che in campionato». Arbitra Rosanna Barbarino di Sassari, assistenti Mattia Cordeddu e Mario Puggioni di Sassari. L’Ossese detiene il titolo: nella scorsa edizione ha sconfitto 1-0 il Sant’Elena nella finale giocata ad Abbasanta. I bianconeri hanno alzato la Coppa anche nell’edizione 2021/2022 superando 2-0 il Castiadas. Tra i due trofei vinti dall’Ossese a ottenere il successo nella Coppa 2022/2023 è stato proprio il Budoni, che ha battuto in finale il Carbonia ai rigori. Le partite di ritorno, a campi invertiti, sono in programma il 27 novembre. Accederanno alla finalissima le formazioni che al termine delle due sfide avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità saranno calciati i rigori.

Per la Coppa Italia di Promozione il tabellone dei quarti di finale di andata propone oggi alle 15 Lanusei-Atletico Cagliari e Terralba-Guspini e alle 18 Coghinas-Usinese e Buddusò-Bonorva.