C’è la Coppa Italia, scalpitano Zito e Kiliçsoy 

Un impiccio, forse, considerata la classifica e l’impegno con la Roma, domenica alla Domus. Un’opportunità, indubbiamente, per chi ha trovato poco spazio sinora, e per lo stesso allenatore Pisacane che può sperimentare soluzioni alternative da utilizzare in campionato all’occorrenza. La partita di Coppa Italia in programma domani alle 18 col Napoli non offre solo i quarti di finale della competizione, apre gli orizzonti e potrebbe rilanciare più di un giocatore del Cagliari, in base anche a come si svilupperà la serata allo stadio “Maradona” (gara secca con rigori in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari). Per qualcuno potrebbe essere addirittura l’esordio stagionale.

Luvumbo ci riprova

Riflettori puntati sull’attacco dove scalpitano Luvumbo e Kiliçsoy, persi nell’anonimato dopo un avvio promettente. Aspettavano l’occasione giusta, eccola. Sinora, è stata una stagione deludente per Zito, condizionato dall’infortunio che ha favorito, tra l’altro, l’esplosione di Felici. Così, è scivolato nelle gerarchie a sinistra. E ogni volta che è subentrato nel finale, non è riuscito a incidere. Nel frattempo, ha festeggiato il primo gol con l’Angola ma gli effetti sono svaniti già nel viaggio di rientro. Domani dovrebbe partire dal primo minuto come col Frosinone, sempre in Coppa. Per provare poi a riprendersi il posto fisso anche in campionato.

La sfida turca

La Coppa potrebbe rappresentare un trampolino di lancio anche per Kiliçsoy che ha dovuto fare un percorso specifico in questi primi quattro mesi per ritrovare una forma fisica quanto meno accettabile. All’inizio sembrava poter addirittura contendere a Borrelli il trono del centravanti, ha raccolto giusto le briciole. Sabato a Torino contro la Juventus è subentrato nel finale toccando, manco a dirlo, pochissimi palloni. Le uniche soddisfazioni, quest’anno, le ha ottenute con l’Under 21 turca, in attesa della gara che possa cambiare anche il percorso tecnico in Italia. Napoli-Cagliari sembra scritta per lui. Magari con un gol.

Primo vero esame

Scalpitano in due anche in difesa, Pintus e Rodriguez. Almeno uno dovrebbe giocare dall’inizio, non è escluso che lo possano fare entrambi. È finalmente arrivato il momento per il cagliaritano, sfortunato sinora, ma pronto - ora - a giocarsi le proprie chance. Frenato da una serie di problemi fisici sin dal ritiro pre campionato, è tornato in pista da due settimane e aspettava in particolare questa sfida di Coppa Italia per dimostrare di essere all’altezza del calcio che conta. Era uno dei punti di forza della Primavera di Pisacane, potrebbe diventarlo presto anche in prima squadra. Il primo esame passa, dunque, per il match con i campioni d’Italia.

Incognita uruguaiana

Gli infortuni di Mina e Zê Pedro potrebbero spingere l’allenatore rossoblù a puntare anche su Rodriguez, se non dal primo minuto, almeno a gara in corso. Arrivato proprio allo scadere del mercato dal Peñarol di Montevideo, il ventenne difensore uruguaiano non ha racimolato nemmeno mezzo minuto di campo in campionato. L’inserimento è stato più lungo del previsto, e non per questioni fisiche come nel caso di Pintus. Nessuno mette in discussione il suo talento ad Asseminello, è considerato il futuro del Cagliari. A Napoli la prima pietra?

