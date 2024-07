C’è la Consulta dei giovani 

L’estate ad Armungia sarà ricca di attività che si concluderanno agli inizi di ottobre. L’Estate armungese 2024 è partita inizio luglio, con diversi tornei (bocce, biliardino e calcetto). Quella di oggi, per il presidente della Consulta dei giovani Nicholas Mascia e per tutta la sua squadra di lavoro, composta da altri 14 giovani, sarà una serata importante visto che ci sarà la presentazione ufficiale davanti alla popolazione, a partire dalle 19 in piazza Nassirya. Al termine verrà offerto un buffet e la serata proseguirà dalle 22 con una serata musicale, mentre i ragazzi che apriranno il chiosco. Nata l’11 maggio, quando è stata ricevuta in sala consiliare dal sindaco Antonio Quartu, ha lavorato dietro le quinte, organizzando anche il torneo di calcetto svoltosi la scorsa settimana. Nel direttivo sono presenti anche la vicepresidente Francesca Perra e la consigliera Emma Cardia. (sa. mo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA